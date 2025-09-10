Külföld

Az orosz védelmi minisztérium szerint nem tervezték lengyelországi célpontok támadását

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

„Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése” – írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban.

A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer. Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

