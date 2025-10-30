Az orosz erők súlyos csapást mértek Zaporizzsjára

A tisztségviselő tájékoztatása szerint súlyos találat ért egy többemeletes munkásszállást, amelynek egy része leomlott, az egyik halálos áldozat holttestét a romok alól emelték ki a mentést végzők. Jelenleg egy eltűnt ember után kutatnak. Fedorov hozzátette, hogy a támadás következtében 12 többszintes lakóház rongálódott meg.

Natalja Zabolotna, a közép-ukrajnai Vinnicja megye kormányzóhelyettese azt hozta nyilvánosságra, hogy a régiót ért orosz támadás következtében a kórházban életét vesztette egy hétéves kislány. Rajta kívül négy felnőtt sebesült meg.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a mostani orosz légicsapáshoz hasonló nagyszabású, kombinált rakéta- és dróntámadás volt október 5-én is. Megerősítette, hogy 705 légi csapásmérő eszközzel – különböző típusú drónokkal és rakétákkal – támadták Ukrajnát. „Körülbelül ugyanolyan jellegű és célpontválasztású támadás volt ez, mint október 5-én. Ezúttal viszont az ellenség gyakorlatilag az összes rendelkezésére álló fegyvernemet bevetette: az oroszok Ukrajna különböző régióit légi, tengeri és földi indítású rakétákkal támadták” – fejtette ki.

„A ballisztikus rakétákat sajnos nem lehet elfogni ott, ahol nincsenek erre megfelelő rendszerek. Moszkva tisztában van azzal, hogy a ballisztikus célpontokat a Patriot rendszer képes elfogni. Ma az ellenség Iszkander-M vagy KN-23 típusú rakétákat, valamint H–47M2 Kinzsal típusú aerobalisztikus fegyvereket vetett be. Nagyon nehéz feladat hárult a légvédelemre, hatalmas terhelés mind az emberekre, mind azokra az eszközökre, amelyeket légterünk védelmezői ma használnak. Mint látják, az eredmény az, hogy ma nagyszámú célpontot sikerült megsemmisíteni, illetve jelüket rádióelektronikai hadviseléssel elnyomni” – emelte ki Ihnat, megjegyezve, hogy 623 légi célpontot semmisítettek meg.

Elmondta továbbá, hogy Oroszország folyamatosan fejleszti a Sahíd típusú csapásmérő drónokat, amelyeket 2022 októbere óta használ. Ez idő alatt a drónok számos jelentős változáson mentek keresztül, ami megnehezíti azok jelének megzavarását rádióelektronikai eszközökkel, illetve megsemmisítésüket a mobil tűzcsoportok és más védelmi eszközök számára.

Az ukrán határőrszolgálat közölte: „az oroszországi Kurszk irányában továbbra is zajlik az orosz megszállókkal szembeni ellenállás. Az ukrán védőknek sikerült drónokkal megsemmisíteniük egy lőszerraktárt és öt ellenséges fedezéket, a bennük tartózkodó katonákkal együtt.”

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Telegramon azt közölte, hogy sem a Donyeck megyei Pokrovszkban, sem a harkivi régióban lévő Kupjanszkban nem kerítették be az oroszok az ukrán csapatokat. „A helyzet súlyos, de az orosz propaganda állításai az ukrán védelmi erők állítólagos blokádjáról sem Pokrovszkban, sem Kupjanszkban nem felelnek meg a valóságnak. Ugyanakkor Pokrovszkban az ellenséges gyalogság, hogy elkerülje a harcászati összecsapásokat, a városban a házak között összpontosul, és folyamatosan változtatja tartózkodási helyét, ezért a legfontosabb feladat most felderíteni és megsemmisíteni őket” – hangsúlyozta.

Közölte továbbá, hogy az ukrán erők folytatják Donyeck megyében a dobropilljai hadműveletet. „A mai állás szerint egyes irányokban a rohamegységek további 200 métertől 550 méterig terjedő előrenyomulást értek el egy nap alatt. Összességében a művelet kezdete óta 186,8 négyzetkilométer ukrán terület szabadult fel, 246,8 négyzetkilométert pedig megtisztítottak az ellenséges felderítő és szabotőr csapatoktól” – tájékoztatott a főparancsnok.