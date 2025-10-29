Az orosz erők megtámadták Herszon gyermekklinikáját, sok a sebesült, köztük gyerekek is

A közlés szerint helyi idő szerint körülbelül 9 óra 20 perckor az orosz csapatok tüzérségi tüzet nyitottak a gyerekkórházra, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. Az előzetes adatok szerint a támadás következtében kilenc ember sebesült meg, köztük négy gyerek és három egészségügyi dolgozó. Jelenleg pontosítják a sérültek számát.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a kórház épülete súlyosan megrongálódott, és a lökéshullám a környező építményekben is kárt tett. Az ügyészek és a nyomozók most rögzítik a támadás következményeit, és bizonyítékokat gyűjtenek Oroszország újabb háborús bűncselekményéről. A polgári létesítmények, különösen az egészségügyi intézmények elleni támadások súlyosan sértik a nemzetközi humanitárius jogot – hangsúlyozta a sajtószolgálat. A háborús bűncselekmény miatt nyomozás indult.

A herszoni katonai közigazgatás tájékoztatása szerint az orosz csapatok a Dnyeper folyó általuk megszállt bal partja felől lőtték a kórházépületet. Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó videófelvételt tett közzé a Telegramon a szétlőtt kórházról.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 126 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, ebből a légvédelem 93 drónt tudott megsemmisíteni. Tíz helyszínen azonban 32 csapásmérő drón becsapódását rögzítették.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy szerdára virradóan Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre a megye polgári infrastruktúrája ellen. Egy energetikai szakember megsebesült, és jelenleg csaknem 27 ezer család van áram áram nélkül - tette hozzá.

Az ukrán légideszant csapatok 7. gyorsreagálású hadteste arról adott hírt, hogy az oroszok továbbra is megpróbálják bekeríteni a Donyeck megyei Pokrovszk város agglomerációját, és jelenleg mintegy 11 ezer katonát összpontosítottak köré. „Az ellenséges csoportok, amelyeknek sikerült behatolniuk a városba, célul tűzték ki, hogy Pokrovszktól északnyugatra és északra törjenek előre” – emelték ki közleményükben. Hozzátették, hogy a hadtest felelősségi övezetében az orosz erők mintegy 27 ezer katonát, körülbelül száz harckocsit, 260 páncélozott harcjárművet, valamint 160 löveget és aknavetőt összpontosítottak.

Az ukrán keleti műveleti parancsnokság közölte, hogy a donyecki régióban lévő Mirnohradba nem tudtak betörni orosz katonák, a várost és annak környékét teljes mértékben az ukrán erők tartják ellenőrzésük alatt.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) elmondták az UNIAN hírügynökségnek, hogy az éjjel dróncsapásokat hajtottak végre az orosz megszállás alatt lévő Krímben, eltaláltak egy Pancir légvédelmi rendszert, két olajraktárat és két radarállomást.