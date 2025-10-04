Az Iszlám Dzsihád csatlakozott a Hamász a túszok elengedéséről szóló bejelentéséhez

Az Iszlám Dzsihád – amely részt vett a Hamász 2023. októberében Izrael ellen végrehajtott terrortámadásában, illetve az akkor elhurcoltak fogva tartásában is – közleményben aláhúzta, hogy a Hamász által a Donald Trump amerikai elnök béketervére adott válasz az összes palesztin csoport álláspontját képviseli.

A Hamász péntek este jelentette be, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A döntést nem sokkal az amerikai elnök hozzájuk intézett felhívása után tették közzé, amelyben Trump vasárnap estig adott határidőt a terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet. Ezen terv értelmében a Hamász három napon belül elengedné az övezetben fogva tartott túszok maradékát, körülbelül 20 embert, illetve átadná az azóta meghalt 28 túsz holttestét.

A Hamász emellett bejelentette, elfogadja a béketerv azon pontját is, amely szerint a terrorszervezet lemond az övezet irányításáról, azonban nem tért ki a lefegyverzésre, jóllehet a terv azt is előírná.