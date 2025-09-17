Az Európai Bizottság kereskedelmi engedmények felfüggesztését, izraeli miniszterek és telepesek szankcionálását javasolja

A szerdai sajtótájékoztatón Šefčovič közölte, az Izraelnek biztosított pénzügyi támogatás felfüggesztése, és a célzott szankciók kivetésére vonatkozó javaslatok az Európai Unió és Izrael közötti társulási megállapodásnak való megfelelés felülvizsgálatát követik.

A felülvizsgálat alapján az uniós végrehajtó testület megállapította, hogy az izraeli kormány által hozott intézkedések az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartásának alapvető megsértését jelentik. Ez feljogosítja az Európai Uniót a megállapodás egyoldalú felfüggesztésére – jelentette ki az uniós biztos.

Az uniós biztos közölte, a megállapodás megszegése egyebek mellett a humanitárius helyzet gyors romlásának előidézését jelenti Gázában, ami Izrael katonai beavatkozásának, a humanitárius segélyek izraeli blokádjának, a katonai műveletek fokozásának eredménye. A megállapodás megszegésének számít továbbá, hogy az izraeli hatóságok újabb zsidó telepek építését engedélyezték Ciszjordániában, ami aláássa a kétállami megoldás - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásának – lehetőségét – húzta alá Šefčovič.

A sajtóértekezleten Dubravka Suica, az EU mediterrán térségért felelős biztosa közölte, az Európai Bizottság benyújtotta az Európai Unió Tanácsának a javaslatot, melyek a felsoroltak mellett Izraelnek nyújtott kétoldalú uniós támogatások felfüggesztését is magában foglalják. Mint megjegyezte: a civil társadalmi szereplők és a Jad Vasem holokausztemlékhelynek nyújtott támogatás kivételével. A pénzügyi támogatások felfüggesztése a 2025 és 2027 közötti éves pénzügyi juttatásokat, valamint az Izraellel folytatott intézményi együttműködési projekteket és az EU és Izrael közötti regionális együttműködés keretében finanszírozott kezdeményezéseket érinti – részletezte.

Elmondta, hogy a javaslat kilenc ember, köztük „szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterek és palesztinokkal szemben erőszakos zsidó telepesek” szankciós listára helyezését is tartalmazzák az EU globális emberi jogi szankciós rendszere keretében. A javaslat emellett megszorító intézkedésék bevezetését foglalja magában a Hamász vezetésének tíz tagjával szemben, az iszlamista terrorszervezettel kapcsolatban létrehozott szankciós rendszer kritériumai alapján – tájékoztatott.

Az EU és Izrael közötti kereskedelmi vonatkozású rendelkezések felfüggesztéséről szóló javaslatot az Európai Unió Tanácsának minősített többséggel kell elfogadnia – tette hozzá az uniós biztos.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő újságírói kérdésre válaszolva közölte, intézkedéseit az Európai Unió nem az izraeli nép megbüntetésére hozza, hanem azért, hogy nyomást gyakoroljon az izraeli kormányra Gázával kapocslatos politikájának megváltoztatására. Illetve azért, hogy az emberi szenvedésnek véget vessen a palesztinok lakta övezetben – tette hozzá az uniós főképviselő.