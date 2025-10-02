Az Európa Tanács a gázai humanitárius válság megszüntetésére és az újságírók védelmére szólította fel Izraelt

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) a határozatban kijelentette: Izraelnek fel kell hagynia azzal, hogy újságírókat és civileket vesz célba Gázában, és lehetővé kell tennie a humanitárius segélyek akadálytalan célba juttatását.

A PACE hangsúlyozta: a civilek elleni szándékos támadások és a polgári infrastruktúra megsemmisítése „nem igazolható az önvédelem hangoztatásával”. Az ilyen cselekedetek „a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértését” jelentik – szögezték le.

A közgyűlés megismételte a „Gázában fogva tartott összes túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását” sürgető felhívását, és „azonnali, fenntartható és feltétel nélküli tűzszünetet” követelt. Felszólított továbbá a humanitárius segély azonnali és akadálytalan eljuttatására és elosztására – írták.

„A Gázavárost célzó katonai műveletek 2025 augusztusában kezdődő kiterjesztése súlyosbította az amúgy is elviselhetetlen emberi szenvedést és humanitárius katasztrófát” – fogalmaztak a határozat elfogadását támogató parlamenti képviselők, elítélve, hogy Izrael nem reagál azon ismételt felhívásokra, melyek szerint szállítson élelmiszert és orvosi felszerelést Gázába. A humanitárius segélynyújtás szándékos akadályozása a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértését jelenti – szögezték le.

A PACE felhívta a figyelmet és elítélte, hogy Gázában kivételesen magas számban vesztették életüket vagy sebesültek meg újságírók, emlékeztetve arra, hogy az újságírók és a média munkatársai a nemzetközi humanitárius jog értelmében civileknek számítanak. Felszólították az összes felet, hogy „biztosítsák az újságírók és a média munkatársainak védelmét, valamint szavatolják akadálytalan mozgásukat a konfliktusövezetben.

A PACE elítélte a Gázába igyekvő Global Sumund Flottilla nemzetközi segélyakció elleni támadásokat és fellépéseket, és hangsúlyozta, hogy a „civil és erőszakmentes kezdeményezés” célja a humanitárius segélyek célba juttatása és a figyelem felhívása Gáza régóta fennálló blokádjára.

Végezetül a parlamenti közgyűlés felkérte az Európa Tanács tagállamait, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre speciális rehabilitációs programokat a palesztin gyermekek számára.