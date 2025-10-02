Külföld

Az Európa Tanács a gázai humanitárius válság megszüntetésére és az újságírók védelmére szólította fel Izraelt

MTI

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) egyhetes őszi ülésszakának csütörtöki napján elfogadott határozatában „a gázai, napról napra súlyosbodó súlyos humanitárius válság azonnali megszüntetésére”, valamint az övezetben tevékenykedő újságírók védelmére és biztonságos munkavégzésük szavatolására szólította fel Izraelt.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) a határozatban kijelentette: Izraelnek fel kell hagynia azzal, hogy újságírókat és civileket vesz célba Gázában, és lehetővé kell tennie a humanitárius segélyek akadálytalan célba juttatását.

A PACE hangsúlyozta: a civilek elleni szándékos támadások és a polgári infrastruktúra megsemmisítése „nem igazolható az önvédelem hangoztatásával”. Az ilyen cselekedetek „a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértését” jelentik – szögezték le.

A közgyűlés megismételte a „Gázában fogva tartott összes túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását” sürgető felhívását, és „azonnali, fenntartható és feltétel nélküli tűzszünetet” követelt. Felszólított továbbá a humanitárius segély azonnali és akadálytalan eljuttatására és elosztására – írták.

„A Gázavárost célzó katonai műveletek 2025 augusztusában kezdődő kiterjesztése súlyosbította az amúgy is elviselhetetlen emberi szenvedést és humanitárius katasztrófát” – fogalmaztak a határozat elfogadását támogató parlamenti képviselők, elítélve, hogy Izrael nem reagál azon ismételt felhívásokra, melyek szerint szállítson élelmiszert és orvosi felszerelést Gázába. A humanitárius segélynyújtás szándékos akadályozása a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértését jelenti – szögezték le.

A PACE felhívta a figyelmet és elítélte, hogy Gázában kivételesen magas számban vesztették életüket vagy sebesültek meg újságírók, emlékeztetve arra, hogy az újságírók és a média munkatársai a nemzetközi humanitárius jog értelmében civileknek számítanak. Felszólították az összes felet, hogy „biztosítsák az újságírók és a média munkatársainak védelmét, valamint szavatolják akadálytalan mozgásukat a konfliktusövezetben.

A PACE elítélte a Gázába igyekvő Global Sumund Flottilla nemzetközi segélyakció elleni támadásokat és fellépéseket, és hangsúlyozta, hogy a „civil és erőszakmentes kezdeményezés” célja a humanitárius segélyek célba juttatása és a figyelem felhívása Gáza régóta fennálló blokádjára.

Végezetül a parlamenti közgyűlés felkérte az Európa Tanács tagállamait, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre speciális rehabilitációs programokat a palesztin gyermekek számára.

