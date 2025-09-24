Külföld

Az EU további 50 millió euró humanitárius segélyt nyújt a palesztin területeken élőknek

MTI

Az Európai Bizottság további 50 millió eurónyi humanitárius segélyt szabadított fel szerdán a gázai humanitárius helyzet kezelésére és a Ciszjordániában növekvő humanitárius szükségletek kielégítésére.

A brüsszeli végrehajtó testület közleménye szerint a szerdán bejelentett támogatással a Gázába és Ciszjordániába szánt uniós sürgősségi humanitárius segély teljes idei összege 220 millió euróra, 2023 óta pedig több mint 550 millió euróra emelkedett.

Közölték: Gázában éhínség van. Az övezet elleni katonai offenzíva miatt a családok tömegesen hagyják el otthonaikat és élelemre, menedékre, egészségügyi ellátásra és védelemre szorulnak. A megszállt Ciszjordániában sokaknak szintén kényszerűen kell elhagyniuk lakóhelyüket, ami a szabad mozgás korlátozása és a telepesek erőszakos fellépése miatt sürgető humanitárius válsághelyzetet teremt a védelem, a menedék és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén – közölték.

Az EU finanszírozása segíteni fogja az életmentő segítségnyújtást mind Gázában, mind Ciszjordániában – közölték.

„A humanitárius dolgozók biztonságos és akadálytalan munkája létfontosságú Gázában, a civileket védeni kell, bárhol is tartózkodjanak” – fogalmaztak.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint 2023 októbere óta az EU 77 humanitárius légijáratot indított a térségbe, és 5037 tonna segélyszállítmányt, benne gyógyszereket, orvosi felszereléseket, menedéket, vizet, valamint higiéniai és oktatási eszközöket juttatott az ott lakóknak. 2024 óta az EU Polgári Védelmi Mechanizmusa 306 beteg elszállítását szervezte meg Európa különböző országiba orvosi ellátás biztosítása céljából – tették hozzá.

