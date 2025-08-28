Külföld

Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a Kijev elleni orosz rakétatámadásban

Az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott az orosz erők Kijev elleni, halálos áldozatokat is követelő rakétatámadásában – közölte csütörtökön António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

„Részvétemet fejezem ki az ukrán áldozatoknak, és együttérzek az EU-delegáció munkatársaival, akiknek épületét a szándékos orosz csapás megrongálta” – írta Costa az X közösségi oldalon. Hangsúlyozta: „Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett.”

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

„Miközben a világ a békét keresi, Oroszország rakétákkal válaszol” – fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a kijevi támadás tudatos döntés az eszkaláció mellett, és a béketörekvések semmibevétele.

orosz-ukrán konfliktus
Kijev
Európai Unió
