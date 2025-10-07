Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára mentelmi jogát sem függeszti fel az EP

Az EP plenárisa három kérelmet érintően szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per.

Magyar Péter EP-képviselői mentelmi jogának fenntartásáról a jelenleg 720 tagú Európai Parlament kézfeltartással úgy döntött kedden, hogy nem függeszti fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött szeptember végén tartott titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta a Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18 EP-képviselő a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást. Az EP szakbizottsága mindhárom ügyet kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

Magyar Pétert a tavalyi EP-választások során választották meg a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének.

Az ülésen Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnökének mentelmi joga kapcsán is döntés született, a politikust Áder János volt köztársasági elnök testvére jelentette fel, amiért összefüggésbe hozta a nevét egy pedofilbotránnyal.

A legszorosabbnak a radikális baloldali Ilaria Salis ügyében tartott szavazás bizonyult, csak egy vokssal döntött az EP a mentelmi jog megtartása mellett. Salis a magyar hatóságok szerint még az európai parlamenti választás előtt részt vállalt több támadásban szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen Budapesten, vizsgálati fogságban is ült. Miután azonban az olasz nőt egy szélsőbaloldali párt az EP-listájára vette és meg is választották, az eljárást fel kellett függeszteni. Salis kapcsán több jobboldali frakció is azon a véleményen volt, hogy fel kell függeszteni a mentelmi jogát, de az európai pártok végül nem szavaztak egységesen. (MTI, tg)