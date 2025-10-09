Külföld

Az ENSZ főtitkára a megállapodás betartására szólította fel Izraelt és a Hamászt

guterres k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a feleket, hogy tartsák be az Izrael és a palesztin terrorszervezet, a Hamász között az Egyesült Államok támogatásával létrejött gázai béketerv első szakaszáról kötött megállapodást.

„Minden túsznak méltóképpen kell szabadulnia. Biztosítani kell az állandó tűzszünetet” – írta Guterres szerdán az X közösségi platformon, egyúttal sürgetve a harcok befejezését és a humanitárius segélyek azonnali, akadálytalan bejutását Gázába.

„Véget kell vetni a szenvedésnek” – hangsúlyozta a főtitkár.

Guterres elismerően szólt az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország diplomáciai erőfeszítéseiről, amelyek elősegítették a megállapodás létrejöttét az egyiptomi Vörös-tengeri üdülőhelyen, Sarm es-Seikben tartott tárgyalásokon.

Az ENSZ támogatni fogja a megállapodás teljes végrehajtását, kiterjeszti a humanitárius segítségnyújtást, és segíti a gázai újjáépítési erőfeszítéseket – fűzte hozzá Guterres.

Az ENSZ főtitkára arra is felhívta mindkét fél figyelmét, hogy ragadják meg a rendkívüli lehetőséget a kétállami megoldás előmozdítására, amely lehetővé tenné az izraeliek és a palesztinok békés és biztonságos együttélését.

„Sohasem volt nagyobb a tét” – szögezte le.

Az áttörést hozó tárgyalásokat követően Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese ugyancsak a túszok azonnali kiszabadítását és a segélyszállítmányok késlekedés nélküli Gázába juttatását szorgalmazta. „Embereink felkészültek rá, hogy a teherautók nagy számban indulhassanak és életeket mentsenek” – fűzte hozzá az X-en, hangsúlyozva a biztonságos bejutás szükségességét.

izraeli-palesztin konfliktus
António Guterres
ENSZ
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?