Az ENSZ főtitkára a megállapodás betartására szólította fel Izraelt és a Hamászt

António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a feleket, hogy tartsák be az Izrael és a palesztin terrorszervezet, a Hamász között az Egyesült Államok támogatásával létrejött gázai béketerv első szakaszáról kötött megállapodást.
„Minden túsznak méltóképpen kell szabadulnia. Biztosítani kell az állandó tűzszünetet” – írta Guterres szerdán az X közösségi platformon, egyúttal sürgetve a harcok befejezését és a humanitárius segélyek azonnali, akadálytalan bejutását Gázába.
„Véget kell vetni a szenvedésnek” – hangsúlyozta a főtitkár.
Guterres elismerően szólt az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország diplomáciai erőfeszítéseiről, amelyek elősegítették a megállapodás létrejöttét az egyiptomi Vörös-tengeri üdülőhelyen, Sarm es-Seikben tartott tárgyalásokon.
Az ENSZ támogatni fogja a megállapodás teljes végrehajtását, kiterjeszti a humanitárius segítségnyújtást, és segíti a gázai újjáépítési erőfeszítéseket – fűzte hozzá Guterres.
Az ENSZ főtitkára arra is felhívta mindkét fél figyelmét, hogy ragadják meg a rendkívüli lehetőséget a kétállami megoldás előmozdítására, amely lehetővé tenné az izraeliek és a palesztinok békés és biztonságos együttélését.
„Sohasem volt nagyobb a tét” – szögezte le.
Az áttörést hozó tárgyalásokat követően Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese ugyancsak a túszok azonnali kiszabadítását és a segélyszállítmányok késlekedés nélküli Gázába juttatását szorgalmazta. „Embereink felkészültek rá, hogy a teherautók nagy számban indulhassanak és életeket mentsenek” – fűzte hozzá az X-en, hangsúlyozva a biztonságos bejutás szükségességét.
