Az ENSZ emberi jogi főbiztosa elborzadt az izraeli vezetők „népirtó retorikája” miatt

Türk az Emberi Jogi Tanács 60. ülésének megnyitóján Genfben azt mondta, „a palesztin civilek tömeges legyilkolása Gázában, az Izrael által okozott leírhatatlan szenvedés és pusztítás, az életmentő segélyek feltartóztatása és az emiatt kialakult éhínség, az újságírók elleni gyilkosságok, egyik háborús bűntett a másik után mind-mind sokkolja a világ lelkiismeretét”.

„Izraelnek a hágai Nemzetközi Bíróságon kell majd felelnie tetteiért, az ellene szóló bizonyítékok egyre csak gyűlnek” – tette hozzá.

Leszögezte: a nemzetközi közösség „elmulasztja kötelességét”, és „azonnal cselekednie kellene annak érdekében, hogy leállítsák a vérengzést”.

„Hol vannak a határozott intézkedések a népirtás megakadályozására? Miért nem tesznek az országok többet azért, hogy elejét vegyék a bűncselekményeknek? A térségnek béke kell. Gáza mára egy temetővé vált” – fogalmazott beszédében a főbiztos.

Türk arra kérte az országokat, hogy állítsák le az Izraelbe irányuló fegyverszállítást, és helyezzenek „maximális nyomást” a felekre a tűzszünet, valamint a túszok és az önkényesen fogva tartottak kiszabadulása és a humanitárius segélyek Gázába juttatása érdekében. Határozott lépéseket szorgalmazott továbbá Gáza izraeli katonai megszállásával és a megszállt Ciszjordánia gyorsított annektálásával szemben.