Az Egyesült Államok 11 amerikait szállított el Kínából "akusztikus támadás" miatt

New York | Az Egyesült Államok 11 amerikait szállított el Kínából az úgynevezett "akusztikus támadások" miatt - írta szombaton online oldalán a The New York Times.

A lap forrásainak tájékoztatása szerint nyolc amerikai az Egyesült Államok kantoni, egy a sanghaji konzulátusáról, és kettő a pekingi nagykövetségről tért vissza Kínából. Mindannyian orvosi vizsgálaton esnek át az Egyesült Államokban. Az újság közölte, hogy a szóban forgó amerikaiaknál ugyanazokat a tüneteket állapították meg, mint amelyekkel az Egyesült Államok havannai nagykövetségén tavaly megbetegedett diplomaták és családtagjaik küszködnek: fejfájás, szédülés, hallásvesztés, enyhébb agykárosodás, kognitív zavarok. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter korábban közölte, hogy a külügyminisztériumban - más tárcák szakembereivel közösen - munkacsoportot hoztak létre a külföldön történt rejtélyes megbetegedések kivizsgálására. A tárcavezető hangsúlyozta: még nem sikerült megállapítani a tünetek okát. Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy Pompeo telefonon beszélt kínai partnerével, Vang Jivel. Ennek során szó esett arról, hogy együttműködnek az "akusztikus támadások" feltárásában. A pekingi kormány ezt megelőzően hangoztatta, hogy nem bukkantak olyan jelekre, amelyek alátámasztanák az amerikai panaszokat. Felajánlotta, hogy kész alávetni szűrésnek a Pekingben vagy máshol dolgozó amerikaiakat, ha ezt kérik. Az Egyesült Államoknak Csengtuban, Kantonban, Pekingben Sanghajban, Senjangban és Vuhanban van képviselete Kínában.