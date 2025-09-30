Külföld

Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra

bútorok
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált faanyagra és fűrészárura, valamint 25 százalékos vámmal sújtja az importált konyhaszekrényeket, fürdőszobai mosdókagylókat és kárpitozott bútorokat október 14-étől.

Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy a fa-, fűrészáru- és bútorimport aláássa az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.

Donald Trump nyilatkozata szerint a fatermék-import gyengíti az amerikai gazdaságot, ami a fafeldolgozó telepek bezárásának folyamatos veszélyéhez, a fatermék-ellátási láncok zavaraihoz és az amerikai faipar kihasználtságának a csökkenéséhez vezet.

A vám bevezetése október 14-én lép életbe. Ugyanakkor január 1-jétől 30 százalékra emelkednek a kárpitozott bútorok, és 50 százalékra a konyhaszekrények és mosdókagylók vámjai azokból az országokból, amelyek addig az időpontig nem kötnek kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal.

Az intézkedés nem vonatkozik az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást már megkötő Egyesült Királyágra, Japánra és az Európai Unióra. Esetükben az érintett termékek vámja megegyezik a keretmegállapodásban szereplő alapvámmal, így az Egyesült Királyság estében a 10 százalékkal, Japán és az EU esetében pedig a 15 százalékkal.

Donald Trump a múlt héten jelentett be három termékkörre, a fűrészárukra és kárpitozott bútorokra, a szabadalmaztatott gyógyszerekre, valamint a nehézgépjárművekre jelentős vámemelés október 1-től. A hétfői bejelentés azonban a fűrészáruk és a bútorok vámjának kezdetét két héttel későbbre, október 14-ére tolta ki.

Donald Trump
vámok
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?