Autókra lövöldözött egy fegyveres Sydney-ben, sokan megsérültek

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. A rendőrség szerint 50–100 lövést adott le. Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó.

Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből.