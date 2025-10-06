Külföld

Autókra lövöldözött egy fegyveres Sydney-ben, sokan megsérültek

Autókra nyitott tüzet egy fegyveres Sydney egyik forgalmas utcájában vasárnap este, a szétrepülő szilánkok miatt 19 ember megsérült, egy áldozatot lőtt sebbel, súlyos állapotban kórházban kezelnek – közölte az ausztrál rendőrség hétfő reggel. A támadót elfogták és szintén kórházba szállították, mert a rendőrségi akció közben megsebesült.

A 60 éves férfi a beszámolók szerint válogatás nélkül lőtt rá a járművekre, célpontjai között rendőrautó is volt, és találat érte egy buszmegálló paravánját is. A rendőrség szerint 50–100 lövést adott le. Indítékait még nem sikerült kideríteni, de a rendőrség egyelőre kizárta, hogy terrorcselekményről vagy bűnszervezetek egymás közti leszámolásáról lenne szó.

Elfogásakor a támadónál több lőfegyvert találtak - derül ki a rendőrség közleményéből.

