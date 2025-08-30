Külföld

Döntött a neves német autómárka: 2028 után is maradnak a belső égésű modellek

TASR/AP-felvétel
Az elektromobilitásra való átállás helyett a piaci trendek alakulására fókuszálnak.

Az Opel hétfőn bejelentette, hogy a villanyautók mellett 2028 után is szerepelni fognak kínálatukban belső égésű motorral és plug-in hibrid technológiával felszerelt modellek.

A német autómárka vezetősége hozzátette, továbbra is célzottan az emisszió csökkentésére összpontosítanak majd, méghozzá úgy, hogy közben a fogyasztói trendeket sem helyezik háttérbe.

Nem szükséges 2028-ra korlátoznunk a stratégiát, csak akkor, ha a kereslet ezt megkívánja” – közölte a vállalat a sajtóban megjelent hírekre reagálva, miszerint az Opel hamarosan megváltoztathatja eredeti terveit, amelyek arról szóltak, hogy három éven belül végleg befejezik a belső égésű motorral ellátott gépjárművek gyártását.

A Stellantishoz tartozó cégnél az elmúlt években jelentős nyereségcsökkenést regisztráltak, melynek hatására tavaly leállították az akkumulátorgyár építését a németországi Kaiserslauternben. A vállalat közölte, hogy mindezek ellenére elhivatottak az elektromobilitásra való átállás kapcsán, mert a piaci jelzések is igazolják, hogy erre igény és szükség mutatkozik.

