Ausztrália és Kanada is elismeri a palesztin államot

„Kanada elismeri a palesztin államot és partnerségét ajánlja a békés jövő építésében a palesztin államnak és Izrael Államnak” – hangoztatta Mark Carney kanadai miniszterelnök közleményében.

„A Palesztin Nemzeti Hatóság által vezetett palesztin állam elismerése bátorítást ad azoknak, akik a békés együttélésre és a Hamász (palesztin terrorszervezet) megszüntetésére törekednek. Ez semmiképpen sem legitimálja a terrorizmust, és nem is jelent jutalmat érte”

– hívta fel a figyelmet Carney.

A kanadai kormányfő szerint a Palesztin Hatóság „közvetlen kötelezettségvállalásokat” tett Kanada felé kormányzati reformjaival, a 2026-os általános választások megrendezésére vonatkozó ígéretével, melyeken a Hamász „nem vehet részt", valamint a palesztin állam demilitarizálásával kapcsolatban.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök szintén vasárnap jelentette be, hogy Ausztrália Nagy-Britannia és Kanada oldalán elismeri a palesztin államot azon erőfeszítés jegyében, hogy új lendületet adhassanak a kétállami megoldásnak, amely egy gázai övezeti tűzszünettel és a szélsőségesek kezén lévő túszok szabadon engedésével kezdődne. Kiemelte azt is, hogy a Hamász nem játszhat szerepet Palesztina jövőjében.

Varszen Agabekján palesztin külügyminiszter hangsúlyozta, hogy azok az országok, amelyek a héten elismerik a palesztin államot, visszafordíthatatlan lépést tesznek, amely a kétállami megoldás megőrzését szolgálja, közelebb hozva a palesztin függetlenséget és szuverenitást.

„Itt az idő. A holnapi egy történelmi dátum, amelyre építenünk kell. Nem a vég. Ez a lépés közelebb visz minket a szuverenitáshoz és a függetlenséghez. Lehet, hogy nem fog holnap véget vetni a háborúnak, de ez egy előrelépés, amire építenünk és amit tovább kell erősítenünk”

– mondta.

Izrael élesen bírálta a döntést, egyes kabinetminiszterek pedig azzal érveltek, hogy az lényegtelen, mivel nem változtat semmit a valós helyzeten. Mások pedig arra mutattak rá, hogy a palesztin állam létrehozása csak közvetlen tárgyalások eredményeként valósulhat meg az izraeli és a palesztin fél között. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő pedig nemrég kijelentette, hogy sosem lesz palesztin állam.

„Ez az elismerés természetesen nem szimbolikus. Ez egy gyakorlati, kézzelfogható, visszafordíthatatlan lépés, amelyet az országoknak meg kell tenniük, ha elkötelezettek a kétállami megoldás megőrzése mellett” -mutatott rá ugyanakkor Varszen Agabekján.