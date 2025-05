Ausztrália elítélte egy Ukrajnában elfogott ausztrál férfi oroszországi bebörtönzését

Szlovákia nem támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi egyezményét a szervezet svájci, genfi közgyűlésén – jelentette be Robert Fico (Smer) miniszterelnök a STVR Sobotné dialógy című műsorában. A kormány erről per rollam, azaz elektronikus úton hozott döntést.