António Costa képviseli az EU-t a közel-keleti békecsúcson Sarm-es-Sejkben

Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke, António Costa képviseli az Európai Uniót az október 13-án az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezendő békecsúcson, amelyre Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Donald Trump amerikai elnök közösen hívták meg a nemzetközi közösség vezetőit – közölte vasárnap a brüsszeli testület.
Sajtóközlemény szerint Costa a csúcstalálkozón részt vesz a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáján, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza.
„A békéhez vezető hosszú út holnap Egyiptomban kezdődik. A nemzetközi közösség egységes abban az elkötelezettségében, hogy elérjük: izraeliek és palesztinok békében és biztonságban élhessenek egymás mellett. Van remény a túszok szabadulására, a tűzszünetre, a Gázába irányuló humanitárius segítség biztosítására és egy igazságos, tartós békére, amely a kétállami megoldáson alapul” – idézik a közleményben António Costát.
Az Európai Unió kész részt vállalni az átmeneti kormányzás, az újjáépítés és a helyreállítás folyamataiban, hogy „a háború utáni időszak sikeres legyen”, és továbbra is támogatni kívánja a Palesztin Hatóságot - olvasható továbbá a közleményben.
