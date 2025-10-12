Külföld

António Costa képviseli az EU-t a közel-keleti békecsúcson Sarm-es-Sejkben

António Costa
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke, António Costa képviseli az Európai Uniót az október 13-án az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezendő békecsúcson, amelyre Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Donald Trump amerikai elnök közösen hívták meg a nemzetközi közösség vezetőit – közölte vasárnap a brüsszeli testület.

Sajtóközlemény szerint Costa a csúcstalálkozón részt vesz a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáján, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza.

„A békéhez vezető hosszú út holnap Egyiptomban kezdődik. A nemzetközi közösség egységes abban az elkötelezettségében, hogy elérjük: izraeliek és palesztinok békében és biztonságban élhessenek egymás mellett. Van remény a túszok szabadulására, a tűzszünetre, a Gázába irányuló humanitárius segítség biztosítására és egy igazságos, tartós békére, amely a kétállami megoldáson alapul” – idézik a közleményben António Costát.

Az Európai Unió kész részt vállalni az átmeneti kormányzás, az újjáépítés és a helyreállítás folyamataiban, hogy „a háború utáni időszak sikeres legyen”, és továbbra is támogatni kívánja a Palesztin Hatóságot - olvasható továbbá a közleményben.

António Costa
Európai Unió
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?