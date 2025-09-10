Külföld

António Costa: az EU teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

António Costa
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret – közölte szerdán az Európai Tanács elnöke, António Costa.

„A tegnap esti események éles emlékeztetőül szolgálnak, hogy az egyik ország biztonsága mindannyiunk biztonsága” – írta Costa az X-en. Hozzátette: Oroszország Ukrajna elleni, folytatódó agressziója és az EU-tagállamok légterének felelőtlen megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és a kontinens kritikus infrastruktúrájára.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerdán úgy fogalmazott: a jelek arra utalnak, hogy Oroszország nem véletlenül sértette meg a lengyel légteret. „Tegnap este Lengyelországban az orosz háború kezdete óta a legsúlyosabb európai légtérsértést tapasztaltuk, és a jelek szerint ez nem véletlen, hanem szándékos volt” – írta a politikus az X-en.

„Az EU teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal. Oroszország háborúja nem csillapodik, hanem eszkalálódik” – tette hozzá Kallas.

Az éjszaka folyamán számos drón lépett be a lengyel légtérbe, amelyet a lengyel és a NATO légvédelem fogott el. A NATO főtitkára egyeztetésben áll a lengyel vezetéssel, a szövetség szoros konzultációt folytat Varsóval.

Kapcsolódó cikkünk
lengyelország 25
Közélet

ÖSSZEFOGLALÓ: Tusk szerint nagyszámú orosz drón sértette meg a lengyel légteret

Európai Unió
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Lengyelország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?