António Costa: az EU teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

„A tegnap esti események éles emlékeztetőül szolgálnak, hogy az egyik ország biztonsága mindannyiunk biztonsága” – írta Costa az X-en. Hozzátette: Oroszország Ukrajna elleni, folytatódó agressziója és az EU-tagállamok légterének felelőtlen megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és a kontinens kritikus infrastruktúrájára.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerdán úgy fogalmazott: a jelek arra utalnak, hogy Oroszország nem véletlenül sértette meg a lengyel légteret. „Tegnap este Lengyelországban az orosz háború kezdete óta a legsúlyosabb európai légtérsértést tapasztaltuk, és a jelek szerint ez nem véletlen, hanem szándékos volt” – írta a politikus az X-en.

„Az EU teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal. Oroszország háborúja nem csillapodik, hanem eszkalálódik” – tette hozzá Kallas.

Az éjszaka folyamán számos drón lépett be a lengyel légtérbe, amelyet a lengyel és a NATO légvédelem fogott el. A NATO főtitkára egyeztetésben áll a lengyel vezetéssel, a szövetség szoros konzultációt folytat Varsóval.