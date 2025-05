Andrij Jermak: Ukrajna kész bármilyen formátumú tárgyalásra Oroszországgal

Fülek városa 2024-ben több mint 100 ezer eurót különített el sportcélú fejlesztésekre. Az összegből az FTC stadion nézőterének felújítása és hangosításának korszerűsítése mellett most egy újabb beruházás is megvalósult: hivatalosan is átadták az Iskola Utcai Alapiskola felújított multifunkciós sportpályáját.