Andrej Babiš szerint nem szabad megismétlődnie a politikusok elleni támadásoknak

Andrej Babišt hétfőn Észak-Morvaországban egy választási gyűlésen mankójával háton és fejen ütötte egy résztvevő. A pártelnököt kórházban kivizsgálták, s az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki. Erre való tekintettel a politikus lemondta keddi programját az olmützi régióban.

„Ami tegnap történt, annak nem kellene, nem lenne szabad soha megismétlődnie. Szeretném felszólítani választóinkat, hogy soha ne süllyedjenek le erre a szintre” – jelentette ki Andrej Babiš a videóban.

„A támadó nem vitázni jött el a találkozóra, s ahogy a médiából megtudtam, régóta gyűlöl engem, ezért támadott meg gyáva módon, hátulról mankójával. Az első ütés a halántékomon ért, így nem is tudom pontosan, mi történt. Még a szemem is bedagadt. Még el kell mennem valamilyen vizsgálatra, de igyekezni fogok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a kampányba” – szögezte le az ANO elnöke, aki a párt választási listájának vezetője a Morvasziléziai régióban.

Ez az incidens nem térít el attól – fejtette ki Andrej Babiš –, hogy továbbra is személyesen találkozzam a választóimmal. A vitáknak az ANO választási programjáról kell szólniuk. „Igyekszünk pozitív kampányt folytatni. Ezért mindenkit arra kérek, hogy a tegnapi eset nem ismétlődhessen meg. A politikai döntést a választásoknak kell meghozniuk, s nem annak, hogy ki kit üt meg a kampánygyűléseken” – húzta alá videójában az ellenzéki ANO elnöke.

Egy hónappal az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választások előtt a pártok népszerűségi listáját az ANO vezeti mintegy 32 százalékos támogatottsággal. A kormánykoalíció három pártja közül kettő – a Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt – a Spolu (Együtt) nevű koalícióban indul, amelynek támogatottsága 21 százalék körül mozog. A harmadik kormánykoalíciós párt, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) önállóan méretteti meg magát, s támogatottsága a felmérések szerint 10–11 százalékos.