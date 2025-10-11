Andrej Babiš: Megállapodtunk a tárcák elosztásról

A közlemény szerint 16 tagú kormány lesz, amelyben az ANO-nak a kormányfőn kívül nyolc minisztere lenne, az Autósok négy minisztériumot irányítanak, míg az SPD delegáltjai három minisztérium élén állnának. Viszont az SPD igényt tarthat a képviselőház, azaz a parlamenti alsóház elnöki tisztségére.

Konkrét neveket Andrej Babiš nem közölt – írja a közleményt ismertető CTK hírügynökség.

„Alázatosan jelentem: a feladat teljesítve. Kitűztem magam elé, hogy máig, péntekig megegyezünk a tárcák elosztásáról. Sikerült. Mintegy öt órán át tárgyaltunk” – jelentette ki Babiš az X-en közzétett videójában.

A három párt megállapodását később Tomio Okamura, az SPD elnöke megerősítette. „Röviddel ezelőtt megegyeztünk az ANO-val és az Autósokkal a tárcák elosztásáról a most megalakuló új kormányban” – írta szintén az X-en megjelent bejegyzésében Okamura, aki a képviselőház elnöki posztjának várományosa.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Andrej Babiš személyében az ANO adhatja a kormányfőt és a következő nyolc tárca vezetőjét: ipari és kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, igazságügyi, munkaügyi és népjóléti, oktatásügyi, regionális fejlesztési és belügyminisztérium.

Az Autósok vezetnék a külügyminisztériumot, a kultúrát, a környezetvédelmet, valamint az újonnan létrehozandó sport és „megelőzési” tárcát.

Az SDP képviselője állna a védelmi minisztérium, az agrártárca és a közlekedési tárca élén. A mozgalom megerősítette, hogy politikusok helyett szakértőket kíván jelölni tárcavezetőknek.

A sajtónak kiszivárgott értesülések szerint a Filip Turek (Autósok) lenne a külügyminiszter, Alena Schillerová (ANO) a pénzügyminiszter, Karel Havlíček pedig az ipari és kereskedelmi minisztériumot irányítaná.

A mostani kormánypártok egyaránt bírálják a kormányalakítási tárgyalásokat. Szerintük előbb a kormányprogramról kellett volna megállapodni, és csak azután a tárcák elosztásáról.