Amerikai elnöki megbízott: az Egyesült Államok határai soha nem voltak biztosabbak, mint ma

Az úgynevezett határcár pozíciót betöltő fehér házi tisztségviselő Washingtonban a Nemzeti Konzervativizmus konferencián tartott előadásában azt hangoztatta, hogy a Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta 96 százalékkal sikerült visszaszorítani az Egyesült Államokba illegálisan érkezők számát, amivel – szavai szerint – „több ezer életet” mentenek meg. Ezt azzal magyarázta, hogy korábban az Egyesült Államokba dél felől a szárazföldön úton lévő emberek közül ezrek veszítették életüket, köztük nők és gyerekek.

Tom Homan hangsúlyozta, hogy egyes demokrata párti vezetők és aktivista csoportok ellenállása nem csökkenti a hatóságok elhatározottságát, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieket felkutassák. Rámutatott ugyanakkor, hogy az intézkedések elsődleges célpontja az a 694 ezer illegális bevándorló, akiket korábban bűncselekmény miatt már elítéltek, valamint az a mintegy 1,4 millió ember, akiket az ország elhagyására bírósági határozattal köteleztek, de ennek nem tettek eleget.

A nemzeti konzervatívok éves konferenciáján Jamieson Greer nagykövet, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője szerint a Trump-adminisztráció vámpolitikája a külkereskedelmi hiány megszüntetését szolgálja.

Hozzátette, hogy a republikánus kormányzat „konzervatív gazdaság” megteremtésére törekszik, ami azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok gazdaságát ismét termelő gazdasággá tegye, azaz az elmúlt évtizedekben külföldre telepített munkahelyeket visszavonzza.

A konferencia több felszólalása foglalkozott a nyugati világban tapasztalható cenzúrával, és a „szólásszabadságot korlátozó” törekvésekkel, amivel összefüggésben többek mellett Kristen Wagonner, a szabadságjogok védelmével foglalkozó Alliance Defending Freedom elnöke, és Mike Benz a szólásszabadság fenntartásán dolgozó alapítvány, a Foundation for Freedom Online ügyvezető igazgatója is kiemelte az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló irányelvét, mint a cenzúra eszközét, ami amerikai állampolgárok szólásszabadsághoz fűződő jogait is sérti.

Mike Benz megállapítása szerint az európai jogszabály tartalma miatt akadt meg az Egyesült Államok és Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás véglegesítésének folyamata.

A Nemzeti Konzervativizmus konferencia szervezője a washingtoni székhelyű Edmund Burke Foundation, amelynek partnerszervezetei közé tartozik a budapesti székhelyű Danube Institute, amely standdal is képviselteti magát a csütörtökön záruló háromnapos közéleti–politikai eseményen Washingtonban.