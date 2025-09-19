Alig változott a forint árfolyama péntek reggelre

Az eurót péntek reggel hat órakor 389,64 forinton jegyezték az előző délután hat órai 389,56 forint után. A dollár jegyzése 330,55 forinton áll 330,63 forint után, a svájci franké pedig 417,18 forinton 417,19 után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői, 38. heti kezdésnél mindhárom devizával szemben, 0,3 százalékkal az euró, 08 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szeptemberi kezdéshez képest a forint 1,8 százalékkal erősödött az euróval, 2,6 százalékkal a dollárral és 1,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.