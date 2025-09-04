Külföld

A túszok hozzátartozói a Hamász által jóváhagyott tűzszüneti javaslat elfogadását követelik a kormánytól

izraeli-palesztin konfliktus
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Gázai övezetben fogva tartott túszok hozzátartozói csütörtökön felszólították az izraeli kormányt, hogy mielőbb fogadja el a Hamász palesztin terrorszervezet által már jóváhagyott tűzszüneti javaslatot, amely a túszok szabadon bocsátását is tartalmazza.

A túszokat és az eltűnt hozzátartozókat támogató fórum az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: „700 nap után először mutatkozik esély arra, hogy Izrael és a Hamász átfogó megállapodásra juthat az élők hazahozataláról és a halottak méltó eltemetéséről”.

A hozzátartozók felszólították Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, az Egyesült Államok vezetését és a közvetítő országokat, hogy haladéktalanul ültessék tárgyalóasztalhoz a feleket, és kössenek megállapodást.

A Gázai övezetben továbbra is 48 izraeli túszt tartanak fogva, közülük a feltételezések szerint mintegy húszan lehetnek életben. A hozzátartozók szerint nincs vesztegetni való idő, emiatt arra kérték az izraeli lakosságot, hogy tüntetéseken követeljék a túszok mielőbbi hazatérését, valamint a fegyveres konfliktus befejezését.

A legutóbbi javaslat Steve Witkoff amerikai különmegbízott nevéhez fűződik, amely szerint 60 napos tűzszünet lépne életbe, valamint tíz túszt engednének szabadon palesztin foglyok kiszabadulásáért cserébe. Netanjahu azonban egy olyan egyezséghez ragaszkodik, amely lehetővé tenné az összes túsz egyszerre történő szabadon bocsátását. A miniszterelnök ezen felül a Hamász lefegyverzését és kapitulációját követeli, amit a szervezet elutasít.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
