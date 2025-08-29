Külföld
Frissítve

A thaiföldi alkotmánybíróság eltávolította hivatalából az ország miniszterelnökét

Paetongtarn Sinavatra
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Thaiföld alkotmánybírósága pénteken megfosztotta tisztségétől Paetongtarn Sinavatra miniszterelnököt, miután alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves – alig egy éve hivatalban lévő – kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után „engesztelő hangnemben” beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására. A telefonban Paetongtarn a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát „ellenségként” emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően „bácsinak” szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait. Thaiföldön az idősebb férfiakat gyakran szólítják „bácsinak” vagy „nagybácsinak”, ami a tisztelet és a közvetlenség kifejezése, s egyben hierarchiát teremt a párbeszédben: a fiatalabb fél engedékenyebb, bizalmasabb hangnemet üt meg. A bíróság ítélete szerint ez a fajta megszólítás a konkrét helyzetben a nemzeti szuverenitást sértette, különösen egy olyan feszült időszakban, amelyet fegyveres határincidens előzött meg

A döntés újabb csapást mér a kormányzó Pheu Thai pártra és a Sinavatra-dinasztiára: Paetongtarn elődje, Szretta Tavizin tavaly szintén egy bírósági döntés utáni kényszerült távozásra.

Az alkotmánybíróság határozatát követően a Pheu Thai párt bejelentette, hogy az ország 76 éves volt igazságügyi miniszterét, Csaikaszem Nitiszirit jelöli miniszterelnöknek. A thai kormány jelenleg csak szűk többséggel rendelkezik a parlamentben, miután múlt héten az egyik párt kivált a koalícióból.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.

Legutóbb májusban mérgesedett el a vita, miután tűzpárbaj alakult ki a két ország katonái között, és az úgynevezett Smaragdháromszögben, Kambodzsa, Thaiföld és Laosz hármas határa körül kirobbant incidensben egy kambodzsai katona életét vesztette. A két ország ezt követően szigorításokat vezetett be egymással szemben, és Kambodzsa megtiltotta a Thaiföldről származó élelmiszerek, üzemanyag és gáz behozatalát.

Thaiföld
Paetongtarn Sinavatra
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?