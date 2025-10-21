A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is – jelentette be a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban kedden délelőtt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
A stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli a Mol a százhalombattai tűz nyomán
Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyagellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított.
Hozzátették, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.
A Mol megerősítette, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket - közölte a Mol.
