Több horvát város is azt szeretné, ha a nyári időszakban stabilizálódna a közrend.
A problémás turisták miatt korlátoznák az alkohol értékesítését a horvátországi üdülőhelyeken
A nyári szezonban a horvát tengerparton egyre gyakrabban fordulnak elő olyan problémás esetek, amelyeket fegyelmezetlen, önmagukból kikelő, ittas állapotban lévő külföldi turisták okoznak. Viselkedésükkel megnehezítik a helyi lakosok életét, az önkormányzat pedig általában tehetetlen – írja a Markíza hírportálja.
Egyes városok az alkoholfogyasztás részleges korlátozásának bevezetését fontolgatják. Zadar központjában például több, éjjel-nappal nyitva tartó üzlet és stand található, amelyek a helyi hatóságok szerint hozzájárulnak a zajos és sokszor kaotikus nyári estékhez.
A horvát kormány a kereskedelmi törvény módosítását tervezi, ami lehetővé tenné a települések vezetősége számára, hogy szabályozzák az alkohol értékesítését, így csak a kijelölt területeken, bizonyos időintervallumon belül árusíthatnának szeszes italt. Az intézkedés a boltokon és standokon kívül a benzinkutakra is vonatkozna.
A kereskedések tulajdonosai azonban nincsenek elájulva az ötlettől: arra figyelmeztetnek, hogy visszaeshet a bevételük, mivel az érintett termékek teszik ki a forgalom számottevő részét. Amennyiben elfogadnák a módosítást, érvelésük szerint a turistákon felül az átlag honpolgárok is pórul járhatnának.
