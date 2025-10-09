A Lukoil egyik üzemére mértek csapást az ukrán erők

A közlés szerint a Korobkovszkij gázfeldolgozó Oroszország déli részének egyik legnagyobb üzeme a földgáz elsődleges feldolgozására, kapacitása évi 450 millió köbméter gáz, valamint évi 186 ezer tonna könnyű szénhidrogén. Hozzátették: Jefimovka egy olyan állomás, amely több regionális olaj- és kőolajterméket szállító fővezeték kiszolgálásáért felel, évi 50 millió tonna átbocsátó kapacitással.

„Mindkét létesítmény területén robbanásokat és tüzet észleltek, a találat következményeire vonatkozó információk pontosítása folyamatban van. Az ukrán védelmi erők folyamatosan végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek célja az Oroszországi Föderáció katonai-gazdasági potenciáljának megrendítése az ukrajnai fegyveres agresszió megszüntetése érdekében”

– fűzte hozzá a vezérkar.

A déli Odessza megye ügyészi hivatala közölte az UNIAN ukrán hírügynökséggel, hogy az éjjel az orosz erők csapásmérő drónokkal támadták az odesszai járást. Csornomorszk városában megsérültek az energetikai létesítmények, valamint a kikötő területén található objektumok, továbbá hat családi ház is megrongálódott. Mintegy 30 ezer fogyasztó maradt áram nélkül négy településen. Az odesszai regionális ügyészség sajtószolgálata szerint öt ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították. Az ügyészség háborús bűntett miatt indított eljárást.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 112 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 87-et semlegesített, viszont 22 csapásmérő drón találatát jegyezték fel 12 helyszínen.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a kelet-ukrajnai frontvonalnál tett látogatása után arról számolt be a Telegramon, hogy az ukrán csapatok a dobropilljai ellentámadásban eddig 180,8 négyzetkilométer területet foglaltak vissza Donyeck megyében, további 212,9 négyzetkilométert pedig „megtisztítottak az orosz szabotőr csoportoktól”. Hangsúlyozta, hogy a folyamatos orosz támadások ellenére az ukrán rohamegységek továbbra is előretörnek bizonyos területeken. „Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az ellenség ne tudjon előretörni Pokrovszk irányában, fejlesztjük a logisztikát, védjük az utakat és a létfontosságú infrastrukturális létesítményeket” – tette hozzá Szirszkij.

A Donyeck megyei ügyészi hivatal délután közölte, hogy csütörtökön orosz légibomba- és dróncsapások érték a régióban Szlovjanszk és Kosztyantinyivka városokat, a támadásokban egy ember meghalt és 11-en megsebesültek.