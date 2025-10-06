Külföld

A lengyel bíróság meghosszabbította az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi előzetes letartóztatását

Északi Áramlat 2
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Negyven nappal meghosszabbította hétfőn a varsói kerületi bíróság az Északi Áramlat német–orosz gázvezeték felrobbantásában való részvétellel gyanúsított, múlt héten őrizetbe vett Volodimir Z. ukrán állampolgár előzetes letartóztatását – közölte az újságírókkal a gyanúsított ügyvédje.

Németország azzal gyanúsította meg a 49 éves Volodimir Z.-t, hogy búvárként részt vett az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában. Emiatt a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Volodimir Z.-t múlt kedden vették őrizetbe a Varsó melletti Pruszkówban.

Az előzetes letartóztatást a lengyel hatóságok azzal indokolták, hogy a gyanúsított megszökhetne vagy akadályozhatná a nyomozást.

A lengyel bíróságnak 100 napon belül kell elbírálnia a német fél kiadatási kérelmét.

A gyanúsított azt állítja, hogy nem vett részt a gázvezeték megrongálásában, a robbantás elkövetésének idején Ukrajnában volt.

A varsói kerületi bíróság előtt hétfőn több tucat ember tüntetett lengyel és ukrán zászlókkal, és Volodimir Z. szabadlábra helyezését követelték. A férfit képviselő ügyvédi iroda már több mint kétezer aláírást gyűjtött össze Volodimir Z. támogatására.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal a Balti-tengeren a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta őket. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Északi Áramlat-2
