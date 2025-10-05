Külföld

A légiforgalom több órás felfüggesztése után ismét megnyílt a vilniusi repülőtér

nemet repuloter
TASR/AP-felvétel

Illusztráció

feher
MTI

Több órás felfüggesztés és járatátirányítás után ismét megnyílt vasárnap reggel a vilniusi repülőtér, amelyet előző nap este azért zártak le, mert a légtérben léggömbök érkezéséről érkeztek jelentések – közölte a repülőteret üzemeltető vállalat.

A forgalom közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 3 óra 50 perckor állt helyre - írta Facebook-oldalán az üzemeltető.

Az ideiglenes korlátozások mind az érkező, mind az induló járatokat érintették, több járatot töröltek. Az incidens összesen mintegy harminc járatot és megközelítőleg hatezer utast érintett.

Az LRT litván közszolgálati műsorközlő idézte az országos katasztrófaelhárítás vezetőjét, aki szombaton késő este közölte, hogy tizenhárom léggömb közeledik a vilniusi repülőtér felé.

Az amerikai szövetségi légiközlekedési hivatal honlapján olvasható feljegyzés szerint a korlátozásokat „hőlégballonok repülése” miatt rendelték el.

Egyelőre nem tudni, ki bocsátotta fel a hőlégballonokat, és azok milyen típusúak voltak.

A vilniusi repülőtér közlése szerint vasárnap még előfordulhatnak késések. Az éjszaka folyamán az érkező járatokat Lettországba és Lengyelországba irányították át, az induló járatokat pedig törölték. Egy Koppenhágából érkező járat visszafordult Dániába.

Litvánia
Vilnius
repülőtér
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?