A jemeni húszik őrizetbe vettek újabb 20 ENSZ-alkalmazottat

Mint mondta, az előző nap az Irán hátszelét élvező síita lázadószervezet emberei felforgattak egy újabb ENSZ-létesítményt a fővárosban, Szanaában, a délnyugati Háda kerületben. Az őrizetbe vettek közül öten jemeni állampolgárok, a többiek viszont külföldiek. Hozzátette, hogy a lázadók ezzel párhuzamosan szabadon bocsátottak 11 másik ENSZ-alkalmazottat, miután kihallgatták őket.

Alam szerint a világszervezet felvette a kapcsolatot a húszikkal, hogy „a lehető leggyorsabban rendezni tudják ezt a súlyos helyzetet, véget vethessenek az alkalmazottak őrizetének és visszaállíthassák a teljes ellenőrzést létesítményeik felett Szanaában”.

Egy másik ENSZ-tisztségviselő arról számolt be, hogy a felkelők elkobozták a létesítményben található kommunikációs felszereléseket, köztük a telefonokat, a szervereket és egyéb számítástechnikai eszközöket. Hozzátette, hogy az őrizetbe vett ENSZ-személyzet különböző szervezetekhez, így például a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalához (OCHA), az Élelmezési Világprogramhoz (WFP), a Gyermekalaphoz (UNICEF) tartozik.

A felkelők összesen már több száz embert vettek őrizetbe, köztük az ENSZ ötvennél is több alkalmazottját. A WFP egyik munkatársa a szaadai fogságban életét vesztette az idén.

A húszik többször is bizonyítékok nélkül azt közölték, hogy a fogva tartott ENSZ-alkalmazottak és más nemzetközi csoportokkal, illetve külföldi nagykövetségekkel együttműködő személyek kémek. Az ENSZ mindig határozottan tagadta e vádakat.

Az ENSZ kénytelen volt felfüggeszteni tevékenységét Jemen északi részén, Szaada tartományban, miután januárban nyolc alkalmazottját őrizetbe vették ott. A világszervezet ezenkívül áthelyezte jemeni humanitárius főkoordinátorát Szanaából a part menti Ádenbe, amely a nemzetközileg elismert kormány székhelye.