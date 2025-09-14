A „járulékos kockázatok” miatt nem lőtték le a román légtérbe behatoló orosz drónt

A tájékoztatás szerint a pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet. A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte Oroszország „felelőtlen akcióit”, melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott: az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.

Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében – hangsúlyozták. Hozzátették: a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre.

A tájékoztatás szerint az ukrajnai háború kezdetétől – 2022 februárjától – Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok behatoltak a román légtérbe.

A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét az orosz drón román légtérbe való behatolása miatt – közölte vasárnap a szaktárca. A közlemény szerint a román fél határozott tiltakozását fejezte ki az „elfogadhatatlan és felelőtlen” történés miatt, ami sérti Románia szuverenitását. Azt is közölte, hogy a hasonló ismétlődő helyzetek a térség biztonságára törő veszélyek eszkalációjához és felerősödéséhez vezetnek.

A külügyi tárca azt kérte az orosz féltől, a jövőben hozzon meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy elkerülje Románia légterének megsértését – írták. Továbbá közölték, hogy Románia állandó kapcsolatban van szövetségeseivel és a többi uniós tagországgal.