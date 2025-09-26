A horvát parlement a palesztin állam elismerésének előkészítésére szólította fel a kormányt

A parlamenti többséget alkotó kormánypárti képviselőcsoportok indítványát a jelenlévő képviselők közül 74-en támogatták, 41-en ellenezték, hárman pedig tartózkodtak.

A szábor által elfogadott határozat kiemeli: Horvátország továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, amely a tűzszünet elérését, a humanitárius segítség biztosítását, valamint az izraeli–palesztin konfliktus tartós és fenntartható politikai rendezését célozza, és amely a két állam – Izrael és Palesztina – békés és biztonságos egymás mellett élésének elvén alapul.

Az ellenzéki Képesek Vagyunk Rá! baloldali-zöld szövetség szintén javaslatot nyújtott be a palesztin kérdésben, de ez nem kapta meg a szükséges támogatást. Eszerint a nemzetgyűlésnek köteleznie kellett volna a kormányt arra, hogy 15 napon belül készítsen elő egy határozatot a palesztin állam elismeréséről. A javaslatban szerepelt még, hogy Zágráb függessze fel azon fegyverek exportját Izrael számára, amelyeket hadserege bevet a Gázai övezeti hadműveletekben, valamint ne engedélyezze azt sem, hogy ilyen fegyverek eljussanak Izraelbe Horvátországon keresztül. A Képesek Vagyunk Rá! javaslatában az is szerepelt, hogy a kormány képviselőinek az Európai Unió Tanácsában egyértelműen ki kellene állniuk az EU és Izrael társulási megállapodásának felfüggesztése mellett, miután megítélésük szerint Izrael megsérti az egyezmény 2. cikkét, amely előírja, hogy a kapcsolatoknak az emberi jogok tiszteletben tartásán kell alapulniuk.