A Hamász újabb halott túsz átadását ígérte Izraelnek kedd estére

Újabb halott túsz átadását ígérte meg Izraelnek kedd estére a Hamász palesztin terrorszervezet.

Kedd délután az izraeli hadsereg közzétett egy megfigyelő drónnal készített felvételt, amelyen az látható, hogy a Hamász három tagja egy fehér halotti zsákkal – mint utóbb kiderült, az övezetből holtan kimentett és Izraelben már két éve eltemetett túsz, Ofír Carfati földi maradványainak egy részével – Gázaváros szélére érkezett, ott egy traktorral megásott gödörben újra eltemették a maradványokat, majd a helyszínre hívták a Vöröskeresztet, azt közölve, hogy találtak egy újabb túsz holttestét.

Izrael ezt a megállapodás megsértésének tekinti, és Benjámin Netanjahu miniszterelnök biztonsági konzultációt hívott össze az esetleges megtorló intézkedésekről.

A terrorszervezet ezután bejelentette, hogy kedd este átad egy másik holttestet a vöröskereszt képviselőinek. Közleményük szerint ezt a holttestet a Gázai övezet egyik alagútjában találták meg.

A huszonhét éves Ofír Carfatit 2023. október 7-én gyilkolták meg az iszlamisták a Nova fesztiválon, ahová születésnapját megünnepelni ment. Földi maradványait elhurcolták a Gázai övezetbe, egy részüket az izraeli katonák ott találták meg egy 2023. novemberi művelet során.

A túszegyezmény szerint a Hamásznak a tűzszünet hatálybalépését követő 72 órán belül közölnie kellett volna, hogy mely holttesteket tudja átadni. Izrael szerint azzal is megsértették a megállapodást, hogy eltitkolták, hogy Carfati földi maradványainak egy része a birtokukban van.

