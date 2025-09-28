Külföld

A Hamász elvesztette a kapcsolatot két tússzal a Gázai övezetben

izraeli-palesztin konfliktus
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban – közölte vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya.

Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.

Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.

Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?