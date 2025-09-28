A Hamász elvesztette a kapcsolatot két tússzal a Gázai övezetben

Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.

Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.

Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.