Elvesztették a kapcsolatot két izraeli tússzal Gázavárosban – közölte vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezet katonai szárnya.
A Hamász elvesztette a kapcsolatot két tússzal a Gázai övezetben
Az Ezzedin al-Kasszám Brigádok tájékoztatása szerint a magyar-izraeli állampolgár Omri Miranról és Matan Angreszt izraeli katonáról van szó. A szélsőségesek szerint a kapcsolat az izraeli hadsereg Gázaváros két kerületében folytatott katonai műveletei során, 48 órája szakadt meg a fogvatartottakkal.
Közleményében a Hamász katonai szárnya azt követelte, hogy Izrael hagyjon fel légicsapásaival vasárnap este 18 órától legalább 24 órára Gázavárosnak egy bizonyos részében, s az izraeli erők húzódjanak vissza, hogy biztonságos helyre vihessék a túszokat.
Matan Angresztet és Omri Mirant 2023. október 7-én rabolták el, és a gázai terrorszervezet azóta fogságban tartja őket. A palesztinok azóta több felvételt is közzétettek Omriról.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.