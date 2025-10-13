Külföld
A Hamász átadta az első hét izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, Trump már Izraelben

izraeli tuszok
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. Donald Trump amerikai elnök is megékezett Izraelbe, hamarosan Orbán Viktor is oda utazik.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal, tájékoztatott az MTI.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

Trump is izraelben van, hamarosan Orbán is megérkezik

Közben megérkezett Izraelbe Donald Trump, az USA elnöke. Rövid látogatása alatt beszédet mond az izraeli parlamentben, a Kneszetben, tájékoztatott a TASR hírügynökség a BBC-re hivatkozva. Az amerikai elnök még ma várhatóan az egyiptomi Sharm el-Sheikh-ben folytatja programját, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. A találkozón Orbán Viktor is részt vesz, a magyar miniszterelnök  erről a közösségi médiában tájékoztatott. Orbánt Trump hívta meg a békecsúcsra. 

A hírt frissítjük.

