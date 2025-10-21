Külföld

A globális konfliktusokról és a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is tárgyalt a magyar és az amerikai vezérkari főnök

MTI

A globális konfliktusokról és a magyar-amerikai katonai együttműködés elmélyítéséről is tárgyalt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnökével hétfőn Washingtonban.

Böröndi Gábor vezérezredes a Dan Caine tábornokkal folytatott megbeszélést az MTI-nek úgy értékelte, hogy a kétoldalú politikai kapcsolatok megváltozott légkörében sokkal nyitottabb a párbeszéd. A megbeszélés kiterjedt a kiképzés-felkészítés témáira, az orosz-ukrán háború fejleményeire és a balkáni régió helyzetére is – tette hozzá.

Elmondta: szóba került az is, hogy Magyarország miként tudna hozzájárulni a jövőbeli gázai műveletekhez.

Böröndi Gábor szerint a megbeszélés azt igazolta, hogy a múlt héten bejelentett budapesti békecsúcs révén Magyarország „felkerült a világtérképre” valamint az Egyesült Államok térképére. Közös célnak mondta egy szorosabb partneri viszony kialakítását katonai téren is. Az együttműködés szélesítése ráépülhet a jelenleg is zajló közös felkészítésekre, gyakorlatokra – fűzte hozzá.

A vezérezredes elmondta, hogy a közelmúltban Magyarországon amerikai részvétellel is tartott nemzetközi hadgyakorlat, az Adaptív Huszár 2025 (Adaptive Hussars 2025 – ADHU 25) tapasztalataira is építhető a partnerség erősítése. Az együttműködés fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságúnak értékelte a drónok elleni védelem, a kibervédelem, valamint a műveleti tervezés területét és a mesterséges intelligencia tanulmányozását.

Hozzátette, hogy a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki tisztét betöltő Dan Caine-t tájékoztatta a Magyar Honvédség átalakításának folyamatáról. Ennek kapcsán amerikai kollégájának felvázolta, hogy a jelenleg is zajló magyar reform során prioritás a kiképzés, a katonák felszerelése, az új haditechnika rendszerbe állítása, valamint kiemelt hangsúlyt kap a kiképzés minősége és a fegyelem.

Böröndi Gábor Washingtonban találkozott az Egyesült Államok hadseregének elit képzőhelye, a Nemzeti Védelmi Egyetem (National Defense University) vezetésével is; a többi között a globális biztonság kihívásairól, valamint az amerikai stratégiai gondolkodás alapelveiről volt szó. Az amerikai fővárosban működő Nemzeti Védelmi Egyetemen jelenleg két magyar tiszt tanul – közölte a vezérezredes, megjegyezve, hogy korábban egy évet ő is az intézmény hallgatójaként töltött el.

