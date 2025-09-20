Külföld

A francia elnök elítélte az észt légtér orosz vadászgépek általi megsértését

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron francia elnök pénteken „a leghatározottabban” elítélte három orosz katonai repülőgép behatolását Észtország légterébe, és azt „újabb lépésnek” nevezte „Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában”.

„A leghatározottabban elítélem az orosz repülőgépek behatolását az észt légtérbe. Ez egy újabb lépés Oroszország provokációinak és felelőtlen cselekedeteinek sorában. Teljes támogatásomat fejezem ki az észt hatóságoknak. Biztonsági intézkedéseket fogunk hozni ezekkel a ismételt jogsértésekkel szemben” – írta az X-en a francia elnök.

A francia külügyminisztérium már korábban közleményben elítélte „az Európai Unió egyik tagállamának és a NATO szövetségesének légterébe történő veszélyes és felelőtlen behatolást (...) a nemzetközi jog nyílt megsértésével”.

Észtország péntek délután jelentette be, hogy egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe, és 12 percig tartózkodott ott.

Kedves olvasó!

