A francia elnök a közösségi oldalak európai szintű szabályozását szorgalmazza

„Ezek olyan platformok, amelyek személyre szabott hirdetések értékesítésére készültek” – mondta az államfő a párizsi Békefórumon, a globális kormányzással foglalkozó viták sorozatán. „De legfőképpen egy olyan folyamat hajtja őket, amelynek célja a maximális izgalom megteremtése, ami a hirdetési oldalaik maximalizálása érdekében a lehető legtöbb forgalmat generálja, és így teljesen felborul a demokráciáink alapját képező értékrend; a vitához, az igazsághoz való viszony” – vélte a francia elnök.

„Butaságot csináltunk, teljes tévedés ezekről az oldalakról tájékozódni, ezért a szabályozással vissza kell vennünk demokratikus és információs életünk irányítását” – hangsúlyozta Macron.

„Az X közösségi hálózaton ha valaki nem szélsőjobboldali tartalmakkal találkozik azonnal, az azt jelenti, hogy ő maga rosszul van megszervezve” – jelentette ki az államfő. Ma „a hamis fiókok legnagyobb vásárlói az oroszok (...) azért, hogy destabilizálják az európai demokráciákat” – tette hozzá.

Mindezek miatt „sokkal erőteljesebb védelmi és szabályozási programot fogunk szorgalmazni Európában” – mondta Macron. De ez a program a francia elnök szerint összeegyeztethető az „innovációval”, olyan „közérdekű szereplőkkel”, akik „szabad infrastruktúrákat” kínálnak.

„Nagyon mélyen hiszek az innovációban, de egyetlen másodpercig sem hiszek az olyan innovációban, amely a sötét erők szolgálatában áll” – mondta Emmanuel Macron.