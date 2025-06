A cseh kormány támogatást nyújt Ukrajnának az aknamentesítéshez és az újjáépítéshez

Csehország a belügyminisztérium Helyben nyújtott segítség nevű programjából fogja átutalni a pénzt – derült ki a hivatalos közlönyből.

A belügyi tárca a segély egyharmadát, 25 millió koronát a HALO Trust brit-amerikai segélyszervezetnek utalja át, továbbá terepfelmérésre, illetve kézi aknamentesítésre szánja Kijev és Harkiv környékén; a HALO Trusttal két éve tart fenn együttműködést a cseh kormány. Ez az összeg két aknamentesítő csapat egyéves tevékenységét fedezi. A People in Need cseh humanitárius szervezet együttműködésével megvalósuló projekt az aknák és más fel nem robbant lőszerek kockázataival kapcsolatos figyelemfelhívó kampányokat is magában foglal – tették hozzá.

A második 25 millió koronás adomány – amelyet a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek fognak átutalni – a háború sújtotta Dnyipropetrovszki terület általános gazdasági helyzetének javítását, majd fenntartható fejlődését, valamint a helyi lakosság reintegrációját szolgálja majd az életkörülményeik javítása révén úgy, hogy több mint 200 háztartás, 30 kisvállalkozás és két üzleti csoport kap belőle pénzügyi támogatást, továbbá csaknem 100 ember szakképzését fedezik. „A régió kisvállalkozásainak támogatása alapvetően segítheti a belső menekülteket és a hazatérőket a munkakeresésben” – írta programjavaslatában a belügyminisztérium.

A segély harmadik részösszegét az ukrán nemzeti egység minisztériuma és a külügyminisztérium, valamint az Állami Migrációs Szolgálat kapacitásainak megerősítésére szánják. A cseh belügyminisztérium szerint a program legfontosabb eredménye az Ukrán Egységközpont nevű hivatal létrehozása lesz, amelyet várhatóan még a nyár folyamán, Prágában állítanak fel. Működésének célja az országban élő ukrán állampolgárok általános helyzetének javítása, miközben támogatni fogja az ukrán hatóságok munkáját annak előkészítésében, hogy a menekültek visszatérhessenek hazájukba.