A cseh államfő fogadta Andrej Babišt, a képviselőházi választások győztesét

Petr Pavel cseh államfő vasárnap reggel fogadta Andrej Babiš, volt kormányfőt, a hétvégi képviselőházi választásokat megnyerő ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét.
A köztársasági elnök a nap folyamán még további öt pártvezetővel találkozik, majd a konzultációk hétfőn folytatódnak.
Az elnöki iroda szerint tájékoztató jellegű megbeszélésekről van szó, amelyek alapján Petr Pavel eldönti, hogy kit bíz meg kormányalakítással.
A kétnapos voksolás Cseh Statisztikai Hivatal által véglegesített és vasárnapra virradóra nyilvánosságra hozott eredménye szerint az ellenzéki ANO megszerezte a szavazatok 34,51 százalékát. Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert.
A második helyen a három kormánypártot (ODS, KDU-CSL, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek (STAN) 11,36 százalékkal. A negyedik hely a Cseh Kalózpárté 8,97 százalékkal, az ötödik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalomé 7,78 százalékkal, míg hatodikként az Autósok Önmaguknak párt jutott be a parlamenti alsóházba 6,77 százalékos támogatottsággal.
A mandátumok megoszlása a 200 tagú képviselőházban: ANO 80, Spolu 52, STAN 22, Kalózok 18, SPD 15, Autósok 13 mandátum.
A választásokon 68,95 százalékos volt a részvétel, ami a harmadik legmagasabb a Cseh Köztársaság történetében.
Petr Pavel a választások előtt azt nyilatkozta a CTK hírügynökségnek, hogy nem fogja hátráltatni a kormányalakítást és nem akar semmiféle feltételeket szabni az érintett pártvezetőknek. Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a jövőbeni kormány kül- és biztonságpolitikájában nem jutnak majd szóhoz olyan erők, amelyek ki akarnák vezetni Csehországot az Európai Unióból és a NATO-ból.
Az államfő a vasárnapi konzultációkról sajtóértekezleten tájékoztatja a közvéleményt – jelentette az elnöki irodára hivatkozva a közszolgálati cseh hírtelevízió.
