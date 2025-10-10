A belga miniszterelnök elleni merényletre készülhetett három férfi

Az antwerpeni Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (PJF) csütörtökön négy házkutatást hajtott végre, az átkutatott lakások egyike alig néhány száz méterre van Bart De Wever belga miniszterelnök otthonától.

A házkutatások során három fiatalt előállítottak, akiket politikusok ellen tervezett terrortámadási kísérlettel és terrorista csoport tevékenységében való részvétellel gyanúsítanak – idézte a közlést a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy – feltételezhetően a szerkezet előállításához használt – 3D-s nyomtatót talált.

„Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából” – fogalmazott Ann Fransen.

Az antwerpeni, 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben született fiatalok közül kettőt kihallgattak, egyiküket a nap folyamán szabadlábra helyezték. A másik két gyanúsított sorsáról a pénteki meghallgatás keretében döntenek – tájékoztatott az ügyész.

Hangsúlyozta: az eset azt mutatja, hogy az ügyészségnek, a rendőrségnek és a hírszerző szolgálatoknak mindig ébernek kell maradniuk. Hozzátette: ezért fontos, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás mindig elegendő kapacitással rendelkezzen a biztonság szavatolásához.

Az ügyész közölte, 2025 folyamán ez idáig már több mint 80 nyomozás indult az ügyészség terrorizmussal foglalkozó részlegén. Ez meghaladja a 2024-ben regisztrált összes eset – tette hozzá.

A napilap emlékeztetett: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami komoly fenyegetést jelent. Gert Vercauteren, a terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) igazgatója azt mondta, túl korai lenne a mutatót lefelé módosítani.

A napilap felidézte, hogy Bart De Wever ellen már korábban is terveztek támadásokat. Legutóbb, 2023. március 27-én többeket is előállítottak az Antwerpenben, Molenbeekben és Eupenben egyidejűleg tartott házkutatásokat követően. A gyanúsítottak több hónapig megfigyelés alatt álltak, miután bizonyítást nyert, hogy a csoport egyik tagja az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandáját terjesztette a közösségi hálózatokon. Az érintett egy kiképzésről készített videót is közzétett, amelyben az Iszlám Állam harcosaként mutatta be magát, majd kifejezte szándékát, mely szerint meg kívánja támadni a flamand politikust. Majd bejelentette: kész mártírként meghalni.

Az illetőt hat év börtönbüntetésre és 16 ezer eurós pénzbírság megfizetésére ítélték, négy bűntársát pedig három évtől 55 hónapig terjedő szabadságvesztésre.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán Annelies Verlinden belga igazságügyi minisztert idézte, aki azt mondta: a támadást a szövetségi ügyészség és a szövetségi rendőrség különböző egységeinek gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően meghiúsíthatták. A fenyegetés az ő közlése szerint is valószínűleg közhivatalt betöltő személyekre irányult.

Tavaly 101 ember részesült személyi védelemben Belgiumban, miután feladataik ellátása során fenyegetéseket kaptak. Politikusok, bírák, rendőrök, börtönőrök – tájékoztatott a belga igazságügyi tárca vezetője.

Théo Francken honvédelmi miniszter a napilapnak nyilatkozva közölte: a drónok nagy problémát jelentenek a közbiztonság szempontjából, ahogy az iszlamizmus is.