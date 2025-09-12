Külföld

A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet

Maxime Prévot
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezetett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett internetes oldalán pénteken.

A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón „a leghatározottabban elítélte” egy EU-tagállam légterének „szándékos megsértését”.

A tárca az incidenst „agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen. Közvetlenül veszélyezteti polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét” – emelték ki.

A közlemény szerint Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint „minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot”.

Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit – szögezték le. Megjegyezték, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
