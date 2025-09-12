Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezetett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt – közölte a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett internetes oldalán pénteken.
A belga külügyminisztérium bekérette a belgiumi orosz nagykövetet
A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón „a leghatározottabban elítélte” egy EU-tagállam légterének „szándékos megsértését”.
A tárca az incidenst „agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen. Közvetlenül veszélyezteti polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét” – emelték ki.
A közlemény szerint Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint „minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot”.
Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit – szögezték le. Megjegyezték, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.