88 szolgáltató függesztette fel az Egyesült Államokba irányuló postai szolgáltatásait

Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) új műszaki megoldás kifejlesztésén dolgozik, amely lehetővé teszi a levelek eljuttatását az Egyesült Államokba – írta közleményében Metoki Maszhiko, az UPU főigazgatója.

Az UPU szerint a szolgáltatói adatok alapján megállapítható, hogy a vámtarifák bejelentése után, augusztus 29-én 81 százalékkal csökkent az Egyesült Államokba irányuló forgalom az előző péntekhez viszonyítva.

Az érintett szolgáltatók között van a német Deutsche Post, valamint a brit Royal Mail is.

Az UPU-t, amelynek a svájci fővárosban, Bernben van a székhelye, 1874-ben alapították és 192 állam a tagja. A szervezet határozza meg a nemzetközi postai forgalom szabályait és ajánlásokat dolgoz ki a szolgáltatások javítására.

Július 30-i rendeletében az amerikai kormányzat augusztus 29-i hatállyal eltörölte a kis postai csomagokra (legfeljebb 800 dollár értékű árucikkekre) vonatkozó vámmentességet. Kizárólag a magánszemélyek közötti, 100 dollár alatti csomagok maradtak vámmentesek. A csomagokat azóta ugyanakkora vámmal terhelik meg, mint a származási országra kirótt vámtarifa (például 15 százalék az Európai Unió, illetve 50 India esetében).

Donald Trump amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy véget akarnak vetni a vámot megkerülő küldeményeknek, valamint a szintetikus opioidok és más veszélyes termékek postai szállításának.