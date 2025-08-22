Külföld

23-ra emelkedett a munkácsi rakétatámadás sérültjeinek száma

munkacs

Fotó: Miroszlav Bileckij/Facebook

Még késő este is oltották a tüzet.

Amint arról korábban portálunk is beszámolt, csütörtök hajnalban az orosz hadsereg drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát, de egy amerikai befektető tulajdonában lévő munkácsi gyárat is találat ért. A helyszínen súlyos tűz és veszélyes füstfelhő keletkezett. Az első hírek még 12, majd 19 sérültről számoltak be, de a számuk azóta tovább nőtt. A Huszthoz közeli Hárspatakot dróntámadás érte.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője az esti órákban a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy már 23-ra emelkedett a sérültek száma. Hat sérült áll kórházi kezelés alatt, köztük vannak repeszsérültek, végtag-, has- és fejsérültek. Mindannyian stabil állapotban vannak. Egy személyt megműtöttek, a többiek járóbeteg-ellátásban részesültek. A Kárpátalja.ma csütörtök esti közlése szerint az épületben keletkezett tűz oltása késő este még mindig folyamatban volt.

Bileckij továbbá arról is beszámolt, hogy tárgyalt a befektetővel és a vállalat igazgatójával, a termelés áthelyezésének lehetőségéről, s hogy munkahelyet biztosítsanak azok számára, akik a rakétatámadás miatt elveszítették az állásukat. Mint írta, ez körülbelül 2500 dolgozót érint.

Emellett ülést tartott a megyei katasztrófavédelmi bizottság, valamint a megyei védelmi tanács, hogy elemezzék a biztonsági rendszerük minden lehetséges hiányosságát. Hozzátette: levonták a következtetéseket, és célul tűzték ki a polgárok biztonságának megerősítését.

(Blikk)

orosz-ukrán konfliktus
Munkács
