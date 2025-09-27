A 12 éves gyermek olyan súlyosan megsérült, hogy négy órán keresztül műtötték.
BORZALOM: Kerekesszékes kishúgát erőszakolhatta meg egy férfi
Borzalmas tragédiáról számolt be az RTL Híradó a magyarországi Bőnyben, ahol a gyanú szerint egy 29 éves férfi a településen lévő temető mögötti bozótosban erőszakolhatta meg kerekesszékes 12 éves féltestvérét.
Az esetről egy zárt csoportban osztottak meg névtelenül információkat. A helyiek beszámolója szerint a férfi azt mondta, iskola után kiviszi kishúgát a játszótérre, ehelyett azonban a házuktól 2-3 kilométerre lévő temető felé vették az irányt, ahol egy bozótos mögött megverte és megerőszakolta a kislányt. A híradó úgy tudja, a közelben lévő házak egyikén biztonsági kamera rögzítette a férfi mozgását.
Az elkövető állítólag levetkőztette a gyereket és befogta a száját. Miután megerőszakolta, a sokktól és fájdalomtól félájult kislányt visszatolta a házukhoz, majd elment otthonról. A férfi az anyjuk első házasságából született, és korábban nem volt rendőrségi ügye. A család nem akart nyilatkozni, de több bőnyei is azt mondta, imádta a féltestvérét, sokszor kedveskedett neki meglepetésekkel és anyagilag is támogatta a nehéz körülmények között élő családot.
A polgármester szerint most minden bőnyi lakos döbbenten áll a történtek előtt, továbbá „borzalmas bűncselekménynek” nevezte az esetet. Együttérzését fejezte ki a család felé. Elmondása szerint a helyiek rendkívüli megvetéssel gondolnak arra az emberre, aki ezt elkövette.
A súlyosan sérült kislányt még aznap kórházba vitték, és több mint négy órás műtétet hajtottak végre rajta. Édesanyja végig ott van vele a kórházban.
A gyanúsított el akart menekülni a településről, de elfogták és azóta a Győri Járásbíróság bírája elrendelte a letartóztatását egy hónapra. A döntés jogerős, így a férfit a sopronkőhidai börtönbe vitték.
