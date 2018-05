Zűrzavar a nyugdíjkorhatár ügyében

Pozsony | Engedne a Smer, a férfiak számára egy évvel alacsonyabb nyugdíjkorhatár-plafont javasolnak az eredeti elképzelésüknél.Az 65 év helyett 64 év lehetne a határ a férfiak számára. A Híd és az SaS azonban nem fogja megszavazni a törvényt, kérdés, hogy elfogadja-e a parlament.

Már ma beterjeszti a parlamentbe a Smer a nyugdíjkorhatár maximumát meghatározó alkotmánytörvényjavaslatát. Az eredeti elképzeléshez képest azonban lejjebb vették a korhatár maximumát, 65 év helyett 64 évben húznák meg a határt a férfiak számára. „Az eddig folytatott megbeszélésekből az látszik, a 65 éves határ nem lenne elfogadható a parlamentben” – indokolta a döntésüket Fico. A 65 éves határt a Smer egyik koalíciós partnere, az SNS sem tartja elfogadhatónak, ők is 64 évben maximálnák a nyugdíjkorhatárt. Hasonló a két ellenzéki párt, az OĽaNO és a Sme rodina javaslata is, a férfiak számára ők is 64 évet javasolnak.

Kérdés azonban, hogy sikerül-e 90 szavazatot szerezni, a Híd és az ellenzéki SaS ugyanis nem támogatja az alkotmánytörvényt. „A nyugdíjkorhatár plafonja nem való az alkotmányba, ezért a frakció nem fogja támogatni a javaslatot” – mondta lapunknak Bugár Béla pártelnök. Azt azonban nem tartanák a koalíciós szerződés megszegésének, ha a jogszabályt ellenzéki támogatással elfogadtatná a Smer és az SNS.

A Híd a korhatár esetében fontosabbnak tartja, hogy a nyugdíj előtt állók pontosan tudják, mikor mennek majd nyugdíjba, jelenleg ugyanis minden évben más hosszúságú időszakkal emelkedik a nyugdíjkorhatár. Javaslatuk már a parlamentben van. A törvényt támogató Smer–SNS–OĽaNO–Sme rodina adhoc koalíciónak 89 voksa van, a három, a Sme rodinából kilépett független képviselővel viszont már 92 szavazatuk lehet.