Felmérés: Zuhan a Smer és a KDH, a progresszívek a csúcson

A konszolidációs csomag elfogadása és az alkotmány módosítása után mérte a pártok támogatottságát a Sme megrendelésére az NMS Reseach Market, amely a Progresszív Szlovákia további erősödését és a Smer gyengülését mutatja. A felmérés alapján a KDH-nak is komoly problémái vannak, a Republika viszont a Smer gyengülésével párhuzamosan erősödik.

A Smer választói bázisát jelentősen erodálja a konszolidációs csomag, a támogatottsága a szeptemberihez képest is jelentősen csökkent:

októberben már csak 17,9 százalékot mért az NMS, miközben szeptemberben még 20 százalékon állt a párt.

A Smer gyengülése kéz a kézben jár a Republika erősödésével, az NMS adatai alapján ugyanis a Ficótól elpártoló választók a szélsőséges pártnál köthetnek ki.

A Republika már a harmadik legerősebb párt, októberben 11,8 százalékos támogatással bírt. A Hlas is gyengült az elmúlt időszakban, októberben már csak 8,3 százalékon állt, az SNS pedig már megszokhatta, hogy az 5 százalékos küszöb elérhetetlen távolságban van számára. Októberben csak 2 százaléknyian támogatták Andrej Danko pártját.