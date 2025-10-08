A konszolidációs csomag és az alkomány-módosítás elfogadása után készített felmérést az NMS Reseach Market a Sme napilapnak.
Felmérés: Zuhan a Smer és a KDH, a progresszívek a csúcson
A konszolidációs csomag elfogadása és az alkotmány módosítása után mérte a pártok támogatottságát a Sme megrendelésére az NMS Reseach Market, amely a Progresszív Szlovákia további erősödését és a Smer gyengülését mutatja. A felmérés alapján a KDH-nak is komoly problémái vannak, a Republika viszont a Smer gyengülésével párhuzamosan erősödik.
A Smer választói bázisát jelentősen erodálja a konszolidációs csomag, a támogatottsága a szeptemberihez képest is jelentősen csökkent:
októberben már csak 17,9 százalékot mért az NMS, miközben szeptemberben még 20 százalékon állt a párt.
A Smer gyengülése kéz a kézben jár a Republika erősödésével, az NMS adatai alapján ugyanis a Ficótól elpártoló választók a szélsőséges pártnál köthetnek ki.
A Republika már a harmadik legerősebb párt, októberben 11,8 százalékos támogatással bírt. A Hlas is gyengült az elmúlt időszakban, októberben már csak 8,3 százalékon állt, az SNS pedig már megszokhatta, hogy az 5 százalékos küszöb elérhetetlen távolságban van számára. Októberben csak 2 százaléknyian támogatták Andrej Danko pártját.
A Progresszív Szlovákia a csúcson, a KDH zuhan
A Progresszív Szlovákiát a létrejötte óta nem támogatták még ennyien, az NMS szerint most a választók 24,8 százaléka voksolna rájuk. Ezzel a párt 44 képviselői helyet szerezne a parlamentben. Az ellenzéki pártok közül örülhet még a Demokraták is, amelyet egymás után két hónapban is a parlamenti küszöb fölé mért az NMS.
Az SaS támogatottsága stabil, 6 százalék körül oszcillál. Rosszabb helyzetben van azonban a Szlovákia mozgalom, amely ugyan csak hibahatáron belül gyengült, de a 6,4 százalékos támogatottsággal Igor Matovič nem lehet elégedett.
A Szlovákia mozgalomnál is rosszabb helyzetben van a KDH, amely vészesen megközelítette az 5 százalékos küszöböt: az NMS 5,4 százalékot mért Milan Majerský pártjának.
Ez egyezik a párt leggyengébb eredményével ebben a választási ciklusban – legutóbb 2024 májusában mértek ilyen gyenge támogatottságot a KDH-nak. Ez azt mutatja, hogy a pártnak nem nagyon használt az alkotmánymódosítás elfogadása, amit pedig Majerský a tömörülés egyik legnagyobb eredményének nevezett.
A Magyar Szövetség továbbra is a bejutási küszöb alatt tanyázik, 4,4 százalékot mért Gubíkéknek az NMS.
Lehetséges koalíciók
A Smer a Hlasszal és a Republikával együtt sem tudna kormányt alakítani, mindössze 67 mandátuma lenne a három pártnak. Még a KDH bevonzásával is csak 76 voksa lenne egy ilyen koalíciónak.
Nem áll azonban túl jól a másik oldal sem: a PS-SaS-Demokraták-KDH koalíciónak csak 72 mandátuma lenne, vagyis szükségük lenne Igor Matovič támogatására is. Az ötös koalíciónak már 83 fős többsége lenne a parlamentben.
