Évente több tucatnyi baleset történik az átjáróknál - többször a berendezés hibája miatt
ŽSR: hívjuk a 112-es számot, ha gondok akadnak az átjáróknál!
Amennyiben egy vasúti átjárónál baleset történik, vagy gyanítjuk, hogy nem működnek megfelelően a figyelmeztető jelzések, azonnal jelentsük azt a 112-es számon – hívta fel rá a figyelmet a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR).
Petra Lániková, a társaság szóvivője szerint ha a vasúti átkelőket el is látják figyelmeztető eszközökkel – például sorompókkal, lámpákkal – és rendszeresen ellenőrzik azokat, mindig előfordulhat rendkívüli helyzet. Lániková szerint a balesetek, vagy a jelzőkészülékek meghibásodása olyan rendkívüli eseménynek számít, amit haladéktalanul jelenteni kell. „Az ilyen esetekben a másodpercek is döntőek lehetnek és a megfelelő fellépés emberéleteket menthet” – hangsúlyozta a szóvivő.
Lániková szerint amennyiben problémákba ütközünk az átkelőknél, kizárólag a 112-es bejelentővonalra érdemes hagyatkozni az első körben – hogy minél hamarabb tudják orvosolni a problémát. „Ha mást próbálunk elérni, beleértve a Szlovák Állami Vasutakat, az nem a leghatékonyabb módja a problémamegoldásnak” – fejtette ki a szóvivő.
Amennyiben bejelentést teszünk a vasúton, fontos lehet, hogy azonosítsuk a megfelelő átkelőhelyet. Mindegyik lokáció rendelkezik egy egyedi azonosítószámmal (jedinečné identifikačné číslo priecestia, JIČ), amely a sorompó- vagy lámpaoszlopon található meg. Emellett röviden le kell írnunk azt is, mi történt. A segélyhívó kezelője az információk alapján azonnal tudja azonosítani az átkelőt és értesíteni a vasutak kezelőjét, akik megteszik a megfelelő ellenintézkedéseket: leállíthatják a közeledő vonatot, vagy kihívhatják a műszaki szakembereket. A ŽSR egyben felhívja a sofőrök, biciklisek és gyalogosok figyelmét arra, hogy viselkedjenek felelősségtudóan az átkelőknél és tartsák tiszteletben a közúti forgalom szabályait.
Az elmúlt időszakban több alkalommal is előtérbe került a vasúti átjárók veszélyességének a kérdése. A magyarok lakta régiókban is rendszeresen történnek balesetek, 2024. június 27-én a délutáni órákban pedig az Érsekújvár és Udvard közti vasúti szakaszon összeütközött egy autóbusz a Prágából Budapestre tartó EC 279 jelzésű gyorsvonattal. A karambolban heten vesztették életüket.
