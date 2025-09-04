ŽSR: hívjuk a 112-es számot, ha gondok akadnak az átjáróknál!

Petra Lániková, a társaság szóvivője szerint ha a vasúti átkelőket el is látják figyelmeztető eszközökkel – például sorompókkal, lámpákkal – és rendszeresen ellenőrzik azokat, mindig előfordulhat rendkívüli helyzet. Lániková szerint a balesetek, vagy a jelzőkészülékek meghibásodása olyan rendkívüli eseménynek számít, amit haladéktalanul jelenteni kell. „Az ilyen esetekben a másodpercek is döntőek lehetnek és a megfelelő fellépés emberéleteket menthet” – hangsúlyozta a szóvivő.

Lániková szerint amennyiben problémákba ütközünk az átkelőknél, kizárólag a 112-es bejelentővonalra érdemes hagyatkozni az első körben – hogy minél hamarabb tudják orvosolni a problémát. „Ha mást próbálunk elérni, beleértve a Szlovák Állami Vasutakat, az nem a leghatékonyabb módja a problémamegoldásnak” – fejtette ki a szóvivő.

Amennyiben bejelentést teszünk a vasúton, fontos lehet, hogy azonosítsuk a megfelelő átkelőhelyet. Mindegyik lokáció rendelkezik egy egyedi azonosítószámmal (jedinečné identifikačné číslo priecestia, JIČ), amely a sorompó- vagy lámpaoszlopon található meg. Emellett röviden le kell írnunk azt is, mi történt. A segélyhívó kezelője az információk alapján azonnal tudja azonosítani az átkelőt és értesíteni a vasutak kezelőjét, akik megteszik a megfelelő ellenintézkedéseket: leállíthatják a közeledő vonatot, vagy kihívhatják a műszaki szakembereket. A ŽSR egyben felhívja a sofőrök, biciklisek és gyalogosok figyelmét arra, hogy viselkedjenek felelősségtudóan az átkelőknél és tartsák tiszteletben a közúti forgalom szabályait.